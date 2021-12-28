今年PM2.5平均值不減反增 環保署：降雨日數少 弱風天數增

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（中央社記者張雄風台北28日電）環保署今天公布今年空氣品質監測結果，其中PM2.5濃度平均值較去年不減反增。環保署解釋，增量大多都集中在1至3月，主因是降雨日數少、弱風日數增加，但4月起空品都比去年來得好。

行政院環境保護署今天公布110年空氣品質監測結果，各污染物濃度近5年均呈現下降趨勢，空氣品質指標（AQI）今年與去年占比均超過9成。

環保署環境監測及資訊處長張順欽表示，統計至今年12月中旬，AQI大於100站日數較去年減少，其中臭氧占比減少非常多，細懸浮微粒（PM2.5）增加很明顯，造成橘色提醒以上的站日數較多。

張順欽進一步說明，今年與去年相比，懸浮微粒（PM10）今年上升約3.3%，PM2.5自動測站上升約4.6%、標準方法則是上升0.7%；其中PM2.5達紅色警示站日數為176站日，主要集中在1至3月（170站日）。

張順欽解釋，PM2.5大部分是本地污染造成，由於今年1至3月弱風日數增加、降雨日數減少，大氣混合層高度小於500公尺，較一般理想的情況混合層大於1000公尺少了一半，擴散效果差，等於污染濃度增加1倍。

張順欽提到，其中持續性累積的污染事件以2月2日至2月8日紅色警示事件期間最長，紅害站日數達62次。

臭氧下降的原因，張順欽說，主要是前驅物減少、也就是生成臭氧的材料減少，加上今年中南部高溫天數較去年少，比較不會發生光化作用，等於是「人的努力、加上老天爺的幫忙」。

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今年5月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升至第三級警戒，是否對空污減量有幫助。張順欽指出，受疫情影響，雖然活動減少，但在路上車子是變多的；若就觀測的結果而言，4月開始空氣品質都比去年來得好，5月之後雖然有三級警戒，但整體來看沒有明顯的變化。

氣象局預報中心課長陳維良補充，去年下半年至今年初台灣發生百年大旱，一方面去年颱風都沒有直接影響、威脅台灣，加上反聖嬰影響，降雨相對偏少；因為降雨減少，降雨對PM2.5有一部分洗除作用，因此是有機會偏高。（編輯：陳政偉）1101228