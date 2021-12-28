因地制宜減空污 環署擬撥1億補助紙錢集中處理

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（中央社記者張雄風台北28日電）今年PM2.5濃度平均值較去年略增，環保署表示，地方已訂定空污防制計畫，配合中央防制方案，會加強因地、因時制宜措施，如明年規劃補助新台幣1億元，設置紙錢集中焚燒處理措施。

行政院環境保護署今天公布110年空氣品質監測結果。統計今年1至11月，細懸浮微粒（PM2.5）平均值為14.2微克/立方公尺，已低於今年目標值15.7微克/立方公尺，但較去年年平均14.1微克/立方公尺微幅增加。

另外，環保署空氣品質保護及噪音管制處副處長王嶽斌表示，今年1至11月空氣品質指標（AQI）在良好及普通的比率達94.4%，較目標值95%還有0.6個百分點的差距。

王嶽斌指出，行政院自109年核定空氣污染防制方案（109至112年），環保署執行情況已陸續達標。

王嶽斌進一步說明，以今年為例，移動污染源部分，訂淘汰1至4期汽油車目標為20萬輛、已完成25.5萬輛；淘汰二行程老舊機車目標為累計120萬輛、已完成累計121.9萬輛；在固定污染源方面，國營事業污染排放量較105年污染量減少45%，截至今年列管鍋爐數量已改善98%。

另外，在濁水溪及高屏溪等河川揚塵事件日也分別從109年的9次、8次明顯降低為4次與0次。

尚未達標的部分，王嶽斌舉例，如紙錢集中燒措施，原訂目標2.1萬噸，今年完成1.84萬噸，推測受疫情影響，祭祀頻率降低，集中燒數量相對減少；由於燒紙錢屬於信仰的一部分，不會強制禁止，因此明年規劃補助經費1億元，在地方設置專用焚化爐、集中焚燒，如屏東、台南等地。

王嶽斌說，今年1至3月看到的狀況比較差，台中以南的狀況較不理想；各地方也已擬空氣污染防制計畫，配合中央的防制方案，會加強因地、因時制宜的措施。

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另外，在臭氧減量的措施，王嶽斌說，會以減少臭氧前驅物排放為主，針對污染源調查、排放掌握，對高反應性的揮發性有機物排放源、區域，加以管制，這部分會以石化業為主。

王嶽斌提到，未來長期減量措施、固定污染源的標準也會檢討，在下一期空氣污染防制方案（113至116年），也會綜整各界意見，擬訂臭氧標準，並結合淨零碳排路徑改善空氣品質。（編輯：陳政偉）1101228