年關近中國恆大不平靜 69億元債務未如期支付

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年關將近，中國地產商仍不平靜。恆大與佳兆業的投資人表示，各有2筆到期債券利息未支付。（共同社）

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（中央社記者吳柏緯上海30日電）年關將近，中國地產商仍不平靜。恆大與佳兆業的投資人表示，各有2筆到期債券利息未支付，涉及金額分別約為2.5億美元（約新台幣69億元）、1.54億美元，均已進入30天寬限期。

綜合香港01、香港經濟日報報導，多位恆大債券持有人表示，兩筆12月28日到期的債券利息並未如期支付，兩筆利息總計約2.5億美元。

另一方面，佳兆業的投資人則提到，兩筆30日到期，總計約1.54億美元的美元債利息並未支付。

報導指出，2家企業共4筆未能如期支付的債務，均進入30天的寬限期，若在寬限期到期前未能如期支付，也未有其他展延方案，2022年1月底將會發生債務違約。

恆大於12月3日宣布未能履行一筆2.6億美元的私募債後，正式違約並進入債務重整程序，官方隨即派工作組進駐。恆大宣布債務違約如同推倒第一張骨牌，後續多家中國房地產開發商接連傳出美元債無法如期支付。

佳兆業一筆債務於12月7日到期，然而遲至20日才正式對外承認違約，並稱除了這筆債務外，另有多筆已到期的美元債利息無法如期支付，正和債務人商討債務重組計畫。

中國千億房地產集團新力控股22日發布公告，一筆將於2022年1月24日到期，規模達2.5億美元、票面利率8.5%的境外債券，已經預期未有充足的資金在到期日支付本金與最後一期利息，可能發生違約。這筆債務違約將引發另一筆2022年6月到期的債券交叉違約。

據野村證券22日的最新報告，中國房地產開發商未來2季在離岸債券市場將面臨更大的還款壓力。今年第4季到期的離岸美元債總金額約102億美元，在2022年第1季到期的債務約198億美元，第2季將到期的債務約為185億美元。（編輯：繆宗翰）1101230