春節台東返鄉專車加碼南迴線 1月5日開賣

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）春節台鐵台東返鄉專車除樹林往返台東外，111年增加南迴線服務，於111年1月5日凌晨台鐵訂票系統開賣。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，為了讓旅外的台東縣民，可以在節慶時回家團圓，台東縣政府自民國97年開始辦理台鐵返鄉專車，過去由台東縣政府辦理售票，今年春節開始直接納入台鐵購票系統銷售，讓民眾能享受更好的購票取票服務。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，111年台鐵春節返鄉專車南迴及北迴車票銷售時間，都訂於1月5日零時起開放訂票，凡符合國民身分證字號V開頭、設籍台東縣或上述兩者之配偶及直系血親一親等之鄉親其中一項，即具備購票資格。

另於6日上午9時開放台鐵局各電腦售票車站現場購票，為維護訂票公平性及旅客權益，預訂車票於車站窗口取票時，請攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵局人員核對、查驗。

交觀處表示，111年春節返鄉專車服務台鐵將提供北迴線（樹林－台東）各3列車次返鄉及返工專車。返鄉專車（樹林－台東）為1月28日下午6時7分普悠瑪6178車次、1月29日上午8時50分普悠瑪6174車次及下午1時40分普悠瑪6176車次。

返工專車（台東－樹林）為2月5日中午12時33分普悠瑪6177車次、2月6日上午11時普悠瑪6179車次及中午12時33分普悠瑪6177車次。

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另外，台鐵也提供南迴線1列車次返鄉及返工專車，返鄉專車（新左營－台東）為1月29日中午12時8分自強號6401車次；返工專車 （台東－新左營）為2月6日上午10時48分普悠瑪6402車次。

交觀處提醒民眾，「台東縣政府年節返鄉專車」換票服務僅限於各專列車次間進行退換，不得更換返鄉專車以外之列車車次，若須更換請先辦理退票再另行購買，退票作業與其他相關票價、取票、退票、優待票等，則依台鐵局規定辦理，歡迎台東民眾把握機會及早訂票。（編輯：黃世雅）1101230