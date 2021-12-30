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2022跨年1/59

跨年夜各地涼 大台北及東半部短暫雨

2021/12/30 21:49（12/30 22:29 更新）
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中央氣象局預報，跨年夜各地天氣涼，大台北及東半部局部地區會有短暫雨。中央社記者張新偉攝 110年12月30日
中央氣象局預報，跨年夜各地天氣涼，大台北及東半部局部地區會有短暫雨。中央社記者張新偉攝 110年12月30日
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（中央社記者汪淑芬台北30日電）明天是元旦連假首日，也是2021年最後一天，有不少跨年活動將登場。中央氣象局預報，跨年夜各地天氣涼，大台北及東半部局部地區會有短暫雨。

氣象局最新天氣預報，今天東北季風增強，入夜後愈晚愈冷，今晚至明晨是這波東北季風最涼的時候，北部及東北部天氣較涼冷，中南部早晚涼，且日夜溫差較大。

氣象局預測，明天清晨低溫在西半部及東北部僅攝氏13度至15度，東部及東南部約16度，沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些，高溫在北部及東北部只有17度至19度，整天體感較涼冷，東部及東南部20度至22度，中南部約23度至25度。

氣象局說，明天中南部日夜溫差較大，迎風面的大台北及東半部地區整天有不定時局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴的天氣；不過，桃園至台南、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，從事海邊及海上活動要小心。（編輯：管中維）1101230

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