元旦迎曙光 氣象局：桃園以南看到的機率高

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（中央社記者余曉涵台北31日電）中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天起到1月2日受到東北季風影響，水氣以東半部為主，各地入夜低溫僅攝氏14度左右，預計桃園以南明天清晨看到曙光的機率高。

陳伊秀接受中央社記者訪問時說，今天到1月2日持續受到東北季風影響，水氣以東半部為主，大台北地區東側及基隆北海岸等可能有短暫降雨，雲層部分算是多，桃園以南、中部及南部則是晴到多雲。

溫度方面，陳伊秀指出，今天入夜到明天清晨各地低溫約14度到15度，與今天相比將會略為回升，但清晨受到輻射冷卻影響，新竹以南到台南可能出現局部地區11度到12度低溫。

明天高溫則與今天類似，北台灣將是整天濕涼的天氣型態，高溫約18度到19度，中部及花蓮約20度到23度，南台灣則有機會來到25度。

陳伊秀說，1月3日起東北季風減弱，各地高溫逐漸回升，不過1月5日起水氣稍微增多，東半部及大台北地區的雲量會增加，也會有局部短暫雨。

至於各地迎接2022年第一道曙光機率，陳伊秀說，西半部機率都蠻高的，尤其桃園以南地區，大台北地區雲量會比較多，宜蘭、基隆北海岸相對來說機率也較低，台東雖然雲量多，但碰碰運氣還是有機會看到明年的第一道曙光。（編輯：管中維）1101231