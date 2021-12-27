更多編輯台推薦新聞：
金句回顧／屠圖大主教力挺達賴喇嘛 聯合國演說替同志發聲
國際

金句回顧／屠圖大主教力挺達賴喇嘛 聯合國演說替同志發聲

解體前靠維穩勉強續命 看懂蘇聯30年後為何仍難入土為安
國際

解體前靠維穩勉強續命 看懂蘇聯30年後為何仍難入土為安

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王惠美送出升格直轄市計畫：彰化人不比別人「細漢」
首頁 / 地方

迎虎年曙光 巨大金鋼犀牛現身梅山太平雲梯廣場

2021/12/27 15:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡0智明嘉義縣27日電）藝術家施力仁明年元旦將在嘉義梅山太平雲梯廣場舉辦為期半年的「犀迎曙光、犀象太平」雕塑展，超過2米高巨大金鋼犀牛雕像目前已布置完成，太平村長嚴清雅今天邀請民眾上山看展。

嘉義縣政府文化觀光局今天在縣府招商廣場為梅山太平社區舉辦「賞2021一抹紅霞」記者會，邀請民眾12月31日至明年1月1日到太平雲梯賞一抹紅霞、欣賞十鼓擊樂團表演及犀牛雕塑展覽。

嚴清雅接受媒體聯訪表示，特別邀請他40年前讀軍校的同學、揚名國際的台灣雕塑藝術家施力仁以「犀迎曙光、犀象太平」主題設展，高達2米、曾在義大利57屆威尼斯國際美術雙年展亮相的金鋼犀牛，現身太平雲梯廣場，與其他大大小小犀牛雕塑一同展出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

施力仁在記者會介紹犀牛雕塑表示，犀牛是生態的守護者，但由於全身都可入藥，加上人性的貪婪，才逐漸消失；台灣也曾存在犀牛，台南左鎮就曾出土犀牛化石。他雕塑犀牛是要呼籲民眾關心生態，展件目前已布置完成，展期自明年元旦到6月30日。

嚴清雅說，太平已連10年在年底舉辦「賞一抹紅霞」活動，今年除在雲梯上有十鼓擊樂團表演，雲梯周邊也設有茶席、產業活動來感懷天地，歡迎民眾到此觀賞最後一抹紅霞、犀牛雕塑，迎接新年。（編輯：陳仁華）1101227

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族