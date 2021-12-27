迎虎年曙光 巨大金鋼犀牛現身梅山太平雲梯廣場

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（中央社記者蔡0智明嘉義縣27日電）藝術家施力仁明年元旦將在嘉義梅山太平雲梯廣場舉辦為期半年的「犀迎曙光、犀象太平」雕塑展，超過2米高巨大金鋼犀牛雕像目前已布置完成，太平村長嚴清雅今天邀請民眾上山看展。

嘉義縣政府文化觀光局今天在縣府招商廣場為梅山太平社區舉辦「賞2021一抹紅霞」記者會，邀請民眾12月31日至明年1月1日到太平雲梯賞一抹紅霞、欣賞十鼓擊樂團表演及犀牛雕塑展覽。

嚴清雅接受媒體聯訪表示，特別邀請他40年前讀軍校的同學、揚名國際的台灣雕塑藝術家施力仁以「犀迎曙光、犀象太平」主題設展，高達2米、曾在義大利57屆威尼斯國際美術雙年展亮相的金鋼犀牛，現身太平雲梯廣場，與其他大大小小犀牛雕塑一同展出。

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施力仁在記者會介紹犀牛雕塑表示，犀牛是生態的守護者，但由於全身都可入藥，加上人性的貪婪，才逐漸消失；台灣也曾存在犀牛，台南左鎮就曾出土犀牛化石。他雕塑犀牛是要呼籲民眾關心生態，展件目前已布置完成，展期自明年元旦到6月30日。

嚴清雅說，太平已連10年在年底舉辦「賞一抹紅霞」活動，今年除在雲梯上有十鼓擊樂團表演，雲梯周邊也設有茶席、產業活動來感懷天地，歡迎民眾到此觀賞最後一抹紅霞、犀牛雕塑，迎接新年。（編輯：陳仁華）1101227