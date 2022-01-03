地震致雙北逾1800戶停電 台電：目前剩北市搶修中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北3日電）東部海域在傍晚5時46分發生芮氏規模6.0有感地震，大台北地區劇烈搖晃數十秒，引發局部停電。台電表示，台北市大安區、新北市三重區因變電所事故造成共計1843戶停電，目前剩大安區仁愛路31戶搶修中，其餘戶數皆已復電。

今天下午5時46分發生芮氏規模6.0地震，地震深度19.4公里，震央位於花蓮縣政府東方56.7公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、台北市、新北市4級。震度3級的地區包含花蓮、台中、新竹、桃園、彰化。

台電表示，台北市大安區下午5時46分，因變壓器故障，造成世貿變電所發生饋線事故，導致仁愛路四段等一帶共630戶停電；台電已先行隔離故障設備，並在晚間6時23分復電599戶，剩餘31戶搶修中。

另外，新北市三重區下午5時47分，因二重變電所發生線路跳脫，造成文化南路、中央南路、福裕街一帶共1213戶停電；台電獲報後隨即派員搶修，並於晚間6時34分全數復電。（編輯：潘羿菁）1110103

地震規模6.0 北市府：14處停水已全數恢復

（中央社記者陳昱婷台北3日電）台灣東部海域傍晚發生規模6.0地震，台北市最大震度4級，市府表示，因地震水平搖晃，導致幹管內的水壓急遽變化，約有百戶供水受到影響、14處停水，已全數恢復。

台北市長柯文哲在臉書發文表示，截至晚間6時30分，北市災害應變中心總共接獲16件災情、14件停水案件、1件門變形及1件磁磚掉落，沒有人員受傷。

台北自來水事業處工程副處長陳明州接受媒體電話聯訪表示，設備初步巡視皆正常，沒有漏水或損毀，研判是因地震水平搖晃，導致幹管內的水壓急遽變化、突然下降，導致供水受到影響，估計最慢30分鐘內就會恢復正常。

陳明州指出，由於此次地震時間較久，各區都有出現零星供水異常的狀況，影響大約近百戶，已全數恢復。（編輯：李錫璋）1110103