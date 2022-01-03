桃園機場停車場清潔員確診列本土個案 曾赴市場擺攤

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一名桃園機場停車場女性清潔人員3日確診COVID-19，她曾於12月30日、31日兩天上午至桃園市中壢區忠貞市場擺攤。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）中央流行疫情指揮中心今天晚間臨時公布，國內新增一例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（尚未取號），為本國籍40多歲女性，任機場停車場清潔人員。6名家人已於今晚完成採檢，均為陰性。

指揮中心今天晚間臨時發布新聞稿，新聞稿指出，該名個案近期無出入境紀錄，已接種2劑AZ疫苗。今年1月2日出現發燒、畏寒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，並於今天進行快篩，結果為陽性，同時採檢後確診。

指揮中心說明，桃園市政府在接獲醫院通報個案後，已通知個案家人就讀兩校，分別預防性停課一天。並立即針對6名家人，已於今天晚間完成採檢，並以急件進行核酸檢驗，檢驗結果確認均為陰性，請兩校師生及家長不需擔憂。

指揮中心表示，對於個案工作場域相關接觸者，現正擴大匡列採檢中，包括召回數百名防疫計程車司機將漏夜進行採檢，及針對個案所服務工作場域將進行清消。

指揮中心進一步說明，個案另曾於去年12月30日、12月31日兩天上午9時至12時有至忠貞市場（中壢前龍街路段）擺攤賣小孩耳環、公仔、髮圈等，衛生單位將針對該市場進行疫調及接觸者匡列，並進行清消作業。

指揮中心呼籲，民眾若曾於該段時間出入該場所，應請進行自我健康監測，若於1/14前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。（編輯：林治平）1110103