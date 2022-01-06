公費流感疫苗全面開放首日 醫療院所湧接種人潮

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北6日電）公費流感疫苗今天全面開放接種，診所、醫院湧入民眾詢問電話，多家診所一早就有約10人前來接種，打氣踴躍，醫師呼籲民眾把握時間接種，趕在年前產生保護力。

衛生福利部疾病管制署這次流感季共採購632萬劑公費流感疫苗，截至4日已有562萬名公費對象完成接種、使用率約91.9%，剩餘的49萬劑將於今天起全面開放年滿6個月以上、尚未接種者施打，至疫苗用罄為止。

中華民國基層醫療協會理事、開業小兒科醫師詹前俊今天接受中央社記者電訪時表示，一早就有約10人接種公費流感疫苗，以40多歲中年族群居多，另有部分是20歲至30歲年輕族群，相較前陣子一早只有2人接種疫苗，明顯多了不少。

詹前俊認為，前陣子民眾大多忙著接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，目前多數人都已接種完2劑，距離第3劑還有約5個月時間，正值趁著等待期間且流感疫苗全面開放接種，就趕緊來打，一早就接到許多詢問電話。

台大醫院北護分院院長黃國晉表示，昨天公費流感疫苗全面開放消息一出，陸續有民眾詢問，且不少是原本就符合公費資格的50歲以上或肥胖民眾，顯示疫苗接種訊息需多加宣導。

開業小兒科醫師林應然也提到，公費流感疫苗全面開放後，確實帶動疫苗打氣，先前1天可能只有1、2人接種，今天光上午就有約10人接種，皆為年輕族群。

林應然說，流感與COVID-19症狀相似，若染疫可能造成混淆；接種流感疫苗不僅可降低流感風險，甚至有研究顯示可減少COVID-19染疫、重症或死亡風險。

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林應然提醒，農曆春節親友聚會多，可能增加病毒傳播機會，接種流感疫苗後約需2週產生抗體，呼籲把握最後接種時機，安心過年。

黃國晉也說，因流感疫苗與COVID-19疫苗接種要間隔7天，目前追加第3劑COVID-19疫苗間隔時間尚未縮短，因此建議趁間隔期間，速接種流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗，提升傳染病防護力。（編輯：管中維）1110106