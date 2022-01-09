汽油10日起漲2角 95無鉛每公升30.1元

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台灣中油宣布，10日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.2元，柴油每公升調降0.1元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北9日電）台灣中油今天宣布，本週啟動油價平穩雙機制，10日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.2元，柴油每公升調降0.1元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，每公升價格調升到30.1元。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升26.3元。

中油表示，本週受美國商用原油庫存連續5週下降因素影響，導致油價上漲。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲2.1美元，新台幣兌美元匯率升值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為2.04%。

按照浮動油價機制調整原則，中油表示，汽、柴油每公升原本應各調漲0.3元及0.5元，為了維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、南韓、香港、新加坡），柴油吸收0.5元，換算後95無鉛汽油每公升30.2元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出的0.2元經計算25%吸收調幅並四捨五後，汽、柴油每公升各吸收0.1元。

中油指出，因為雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.1元及0.6元，最後汽油實際價格每公升調漲0.2元、柴油調降0.1元。

此外，中油表示，本週依油價公式、政府調降貨物稅1元調整國內油價，並持續維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制運作，汽、柴油各需調整的0.1元及0.6元由中油吸收，累計110年到12月底止，中油共吸收79.2億元。（編輯：楊凱翔）1110109