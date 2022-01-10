實質經常性薪資5年首見負成長 主計總處：物價上漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北10日電）主計總處今天公布最新受僱員工經常性薪資統計，發現民國110年前11月工業及服務業實質經常性薪資年減0.05%，為近5年首次負成長。

主計總處表示，去年11月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬3643元，較10月增加0.12%，較109年同月也增加2.31%。

單看薪資數據，表現相當亮眼，但若考量物價因素，發現110年1到11月工業及服務業受僱員工人數實質經常性薪資為4萬1391元，落入負成長，年減0.05%，也是近5年來首度衰退。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，實質經常性薪資衰退主因是110年消費者物價上漲率（CPI）漲幅較大，使得薪資經物價平減後，轉為微幅下跌。

去年12月CPI年增率為2.62%，已經連續5個月漲幅超過2%的通膨警戒線，全年CPI漲幅更達1.96%，創下13年來新高紀錄。（中央社製圖）

不過，陳惠欣點出兩大原因，認為不須過度擔憂，一是110年前11月經常性薪資年增1.86%、總薪資年增2.95%，表現都比109年好，「整體薪資表現不錯」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其次，廠商發放薪資的型態一直改變。陳惠欣表示，以前廠商發放薪資以月的經常性薪資為主，現在很多廠商會不定期發放績效獎金且頻率提升；因此外界在看實質薪資變化時，除了實質經常性薪資，也要連實質總薪資一起觀察。

110年前11月實質經常性薪資負成長，但實質總薪資5萬3559元、年增1.03%，仍維持正成長。陳惠欣指出，從實質總薪資的數據可以看出，實質購買力自106年以來持續維持正成長。（編輯：蘇志宗）1110110