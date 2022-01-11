17縣市低溫特報 吳德榮：12到15日台南以北探8度

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局今天持續針對台南以北等17縣市發布低溫特報。氣象專家吳德榮表示，愈晚愈冷，明天清晨最冷，台南以北各縣市低溫下探攝氏8度；2000公尺的太平山今晚至明晨有機會飄雪。

中央氣象局發布 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，今天至14日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今天下午起北部地區有局部10度以下氣溫，今晚起至12日清晨台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生。

氣象局11日持續針對台南以北等17縣市發布低溫特報。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為基隆市七堵區11度、新北市石門區11.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天強冷空氣南下，北台氣溫遽降、愈晚愈冷，其他地區氣溫也逐漸下降，要注意添衣保暖；北、東有局部短暫雨，中南部雲量略增。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天清晨氣溫降至最低，台南以北各縣市平地最低氣溫約在8至10度之間，台北市氣象局約可降至12度上下，北市平地（南港、文山區）最低氣溫也可降至10度左右。

吳德榮說，明天白天起至15日清晨，強冷空氣稍減弱，大氣轉乾，西晴、東偶有零星短暫降雨；夜間因「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，台南以北各縣市，清晨平地最低氣溫仍約8至10度，日夜溫差很大。

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吳德榮提到，最新模式模擬顯示，15日白天至16日冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴東偶雨；17日另一波冷空氣前緣開始南下，迎風面轉雨，氣溫下降；各國模式模擬冷空氣有強有弱，且皆在調整中，應繼續觀察。

吳德榮表示，2000公尺的太平山，今晚至明晨將降至零度，伴隨水氣，有機會降雪，明天上午起氣溫升、降雪條件轉差；3000公尺以上的合歡山、雪山，14日前逐日低溫大都可降至零度以下，但今天至明晨水氣較多，比較有機會，明天上午起水氣轉乾，機會大幅降低；玉山則都是氣溫夠低、水氣不足。（編輯：管中維）1110111