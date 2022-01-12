台灣留學生與日本執政黨交流 被安排坐黨總裁寶座

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（中央社記者楊明珠東京12日專電）日本執政黨自由民主黨青年局今天與21名留學日本的台灣學生舉行意見交換會，青年局長小倉將信認為這項交流意義大，還安排留學生參觀黨總裁辦公室且可坐上總裁寶座體驗。

日本自由民主黨（自民黨）青年局與台灣的交流密切，今天青年局長小倉將信、青年局國際部長鈴木隼人及副部長山口晉一同接待來訪的台灣留學生。去年10月首度當選眾議員的山口晉在自我介紹時說妻子是台灣人，自己很關心台灣。

小倉在致詞時表示，50年前起，自民黨青年局就是自民黨與台灣交流的窗口。2011年311東日本大地震時，台灣捐贈約250億日圓（約新台幣61億元）的善款馳援。前年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，日本缺乏口罩時，台灣捐慷慨捐口罩給日本。去年台灣疫苗不足時，日本立刻捐贈疫苗，日台總是患難相助。

日本執政黨自由民主黨青年局12日與21名留學日本的台灣學生舉行意見交換會，青年局長小倉將信認為這項交流意義大，還安排留學生參觀黨總裁（主席）辦公室且可坐上總裁寶座。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月12日

小倉說，民調顯示，日台各有8成民眾對彼此有好感，這種與鄰國的友好關係在世界上堪稱罕見，盼日台兩國國民持續交流。

他還說，自民黨設有學生部的組織，是由全國的學生黨員所組成，期盼將來台灣留學生也能與自民黨的學生部交流。

小倉還以「台日關係」為題發表演說，希望留學生們能成為深化日台交流的橋梁。

駐日代表處教育組組長黃冠超致詞時表示，疫情發生前，在日本的台灣留學生約有9500人，目前雖稍減，但即使在疫情下，台灣到各國留學的學生也只有日本呈現正成長。

東京台灣人留學生會副會長、筑波大學台灣留學生會會長謝昊容代表致詞時表示，受到疫情影響，台灣留學生與自民黨青年局的交流會連續2年取消，很高興這次能舉行。她認為在這辛苦的2年之中，台日的羈絆比以前更堅強，盼今後台日友誼更深厚。

意見交流會結束後，自民黨青年局安排台灣留學生參觀自民黨總部的重要處室，包括黨總裁（黨主席）辦公室、記者會場地、黨大老開會的會議室等，青年局人員還拿出圖卡詳細導覽。台灣留學生們紛紛拍照留念，還有留學生坐上黨總裁辦公椅擺出「總裁架勢」。

日本執政黨自由民主黨青年局12日與21名台灣留學生舉行意見交流會，還安排留學生參觀自民黨的記者會場、總裁（主席）辦公室等重要室處。圖為台灣留學生拿著首相、自民黨總裁揮毫紙板在記者會場拍照。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月12日

參觀自民黨總部後，留學生們被安排前往國會議事堂參訪，由專人導覽。

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謝昊容對中央社表示，這次可以參與與自民黨青年局的交流會收穫很大，且可以和國會議員面對面提問，覺得是難能可貴的機會。能這樣交流，且能到自民黨黨部及國會，機會真的很可貴。對於留學生的提問，她覺得自民黨青年局國會議員們都回答得很有誠意。

東京工業大學台灣留學生會會長、就讀博士班2年級的蔡松霖很高興的拿著首相、自民黨總裁岸田文雄揮毫寫著「天衣無縫」的紙板站在自民黨記者會場接受拍照。他說，這是他第2次參加交流會，收穫很多，尤其是問答時間，讓他更能了解日本人的想法。（編輯：黃自強）1110112

日本執政黨自由民主黨青年局12日與21名台灣留學生舉行意見交流會後，安排參觀自民黨內部及國會議事堂。圖為國會議事堂前。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月12日