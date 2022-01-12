10縣市低溫特報清晨最冷9.2度 吳德榮：13至14日台南以北探8度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北12日電）氣象局今天更新低溫特報，今晨至上午台中以北等10縣市可能有10度以下低溫，苗栗縣三灣鄉清晨達攝氏9.2度。氣象專家吳德榮說，台北市氣象局清晨5時為12.1度，符合強烈大陸冷氣團定義。

中央氣象局今天更新 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，今天至14日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今晨至上午新竹以北可能有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生，新竹市、苗栗、台中、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉9.2度、桃園市楊梅區9.3度；台北市則是文山區11度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，台北市氣象局清晨5時已降至12.1度，符合「強烈大陸冷氣團」定義；其他平地則尚未創入冬最低溫紀錄。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，強冷空氣影響至15日清晨，期間強度略有起伏，今天白天略減弱，明天再稍增強；今天苗栗以北及東半部偶有零星短暫降雨，北台灣雲多、白天偏冷，中南部陽光下舒適，各地早晚皆寒冷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳德榮提到，明天大氣漸轉乾，北部雲量逐漸減少，中南部晴朗，東半部偶有零星短暫降雨；14日各地大都晴朗。明天至14日，夜間因「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，台南以北縣市，清晨平地低溫仍探8至10度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，15日白天至16日冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴、東偶局部短暫雨；17、18日另一波冷空氣逐漸南下，迎風面北、東轉雨，氣溫下降；各國模式模擬冷空氣有強有弱，且皆在調整中，應繼續觀察。（編輯：張芷瑄）1110112