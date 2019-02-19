中國冷凍水餃現豬瘟 專家：不排除病死豬流入

（中央社台北19日電）中國大陸冷凍水餃被發現出現非洲豬瘟病毒，中國專家認為，這種情況可能因為病毒仍在潛伏期、或經由人類接觸感染，但也不能排除有病死豬進入生產線。

中國廠商三全食品生產的水餃被檢出非洲豬瘟病毒，三全食品稱已第一時間將相關疑似批次產品全部封存。此外，有網民稱，甘肅省40個批次的豬肉產品（製品）驗出非洲豬瘟病毒陽性，包括多個知名品牌，產地涉及山東、安徽、河南、上海等省市。

中國之聲引述中國動物衛生與流行病學中心副主任黃保續表示，非洲豬瘟發現迄今近一百年歷史，全球範圍內沒有出現人感染非洲豬瘟的情況，加上高溫可以殺滅非洲豬瘟病毒，「大家可以放心地消費食用經過檢疫的豬肉」。

但中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授朱毅說：「我們只是說非洲豬瘟病毒不至於對人造成健康風險，但得了非洲豬瘟病毒發病、或是沒有發病的豬，都屬於病豬，都不能夠吃，沒有任何理由走上貨架和餐桌。」

朱毅認為，非洲豬瘟病毒會流入冷凍食品裡，有以下幾種可能，包括檢測靈敏度變高、沒有找出仍在病毒潛伏期的豬、豬肉在加工運輸過程中遭非洲豬瘟病毒汙染，「最極端的一種情況也不能排除，那就是病死豬肉混入生產環節」。

他說，一些人為了減少損失，私下販賣感染的豬肉，或者把病死豬拿去作為飼料生產原料等情況，不是完全沒有可能。

非洲豬瘟病毒可能已流入中國冷凍食品，相關部門應加強檢測、監管，朱毅指出，冷凍食品行業目前的進貨檢驗制度，以前沒有加測非洲豬瘟病毒這一項，現在非洲豬瘟病毒處於嚴重的時候，也沒有增加。

他說，冷凍業應該要加檢非洲豬瘟項目，同時在出廠檢驗的時候，再進一步抽檢這個產品是否被非洲豬瘟病毒汙染。另外，對冷凍食品的整個生產線和生產環境，也應該進行一次拉網式的普查。（編輯：翟思嘉/林克倫）1080219