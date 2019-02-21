一帶一路只許成功 中國願縮減大馬東岸鐵路計畫

（中央社台北21日電）外媒報導，中國願意縮減馬來西亞東海岸鐵路（ECRL）計畫的成本與規模，以維護「一帶一路」倡議在亞太地區其他國家的地位。

馬來西亞外交部長阿布杜拉（Saifuddin Abdullah）19日對彭博電視證實東海岸鐵路計畫將縮減。他說：「我們知道中國理解我們的限制，他們相當願意縮減該計畫的規模與成本。」

英國金融時報引述馬來西亞一位高級部長表示，兩國間的正式討論定於下周舉行。

他說，中國願意縮減馬來西亞耗資200億美元的東海岸鐵路計畫的成本與規模，以挽救其在馬來西亞的關鍵「一帶一路」工程，維護一帶一陸倡議在亞太國家間的地位。

東海岸鐵路預計連接馬來西亞欠發達的東海岸與泰國南部。但馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）去年上台後不久，宣布暫停這項建造經費高達161億美元的計畫。馬來西亞財政部長林冠英曾表示，要繼續推進該工程，就必須大幅削減東海岸鐵路的費用。

在此同時，中國「一帶一路」倡議也在部分國家遭遇反對。在斯里蘭卡和巴基斯坦，愈來愈多人批評中國強硬地提供本國無力償還的貸款，以此累積擴張霸權的資本。

獨立研究公司榮鼎集團（Rhodium Group）的克拉茲（Agatha Kratz）表示，北京方面必須保住東海岸鐵路計畫，以免讓馬來西亞成為「一帶一路」的失敗案例。

中國外交部僅對此表示：「目前雙方正在就有關問題進行溝通。」（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1080221