非洲豬瘟衝擊　中國豬肉價格恐大漲

（中央社台北2日電）中國農業大學教授楊漢春昨天表示，受到非洲豬瘟疫情影響，中國生豬產能降幅快，今年下半年可能導致豬肉市場供給偏緊。預計到第3季後尤其是第4季，豬肉價格或許會出現較大幅度的上漲。

中國農業農村部1日下午舉行非洲豬瘟專題新聞發布會，楊漢春在會中做以上表示。

他指出，今年1月以來，和去年同期相比，無論是生豬的存欄還是母豬的存欄，都下降到10年來下浮的最高峰值。生豬產能降幅快，預示著可能到下半年生豬出欄會減少，這可能會導致豬肉市場供給出現偏緊。

楊漢春預計，到第3季以後尤其是到第4季，豬價或許會出現較大幅度的上漲。

他認為，豬價的上漲一方面是受非洲豬瘟疫情影響，疫情的不確定性導致養殖方不敢增加養豬量，一些養殖戶退出這個行業，也造成養豬成本上升。另一方面，一些地區養豬戶出現資金方面的困難，需要降低產能。

楊漢春並指出，中國生豬產業面臨轉型升級，尤其是一些散養的養殖戶，在疫情的發生過程逐步退出行業，生豬養殖的門檻勢必提高，生豬養殖的成本也會上升，尤其是在提高生物安全，防控非洲豬瘟方面要做大量的事，所以要增加成本。這些因素都會促成生豬產能的下降。

自去年8月爆發非洲豬瘟以來，中國豬肉價格持續走跌，中小型養殖戶陸續被洗出市場，生豬產量不斷萎縮。

據中國農業農村部發布的「2019年1月份400個監測縣生豬存欄信息」，生豬存欄比去年同期大減12.62%；能繁母豬存欄也大減14.75%。

綜合外媒預測，中國今年的豬肉產量恐將大減1/5，並促使豬價飆升及較低價進口豬肉的需求增加。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1080302