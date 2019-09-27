中國醫生王淑平在美病逝 揭發河南愛滋村曾遭打壓

（中央社台北27日電）因揭發河南愛滋村事件，遭中國政府停職打壓，最後移居美國的醫生王淑平，21日傳出在猶他州住家附近突發心臟病，經搶救無效後離世，享年59歲。

綜合自由亞洲電台（RFA）與英國廣播公司（BBC）中文網報導，王淑平的第二任丈夫克里斯汀生（Gary Christensen）在事發當時懷抱並緊握她的手，同行的醫生友人緊急施予心肺復甦術（CPR）長達45分鐘，但仍回天乏術。

身為河南愛滋村吹哨者，王淑平曾表示，「說實話付出了代價：工作沒了，婚姻破裂了，幸福消失了，但同時救了成千上萬人的命。」

王淑平當時任職河南周口地區下轄衛生局，1996年向衛生部詳細報告河南愛滋疫情的問題，但當地政府惡意打壓她，並將她停職，第一任丈夫因不堪壓力與她離婚。

2001年，王淑平被迫獨自離開家人前往美國。同年，中國政府承認華中地區面臨愛滋病問題，至少50萬人在血站賣血後感染愛滋病毒，並成立專門治療愛滋病患的醫院。

其中，河南省是疫情最嚴重的地方，當地嚴重的貧窮問題是這波疫情的主要推手；儘管中國政府承認問題，卻不代表結束對王淑平的打壓。

以河南愛滋村歷史事件為發想的舞台劇「地獄宮殿的國王」（The King of Hell's Palace）今年9月5日於英國倫敦公演。

演出前，中國安全部門約談王淑平還在中國的親友，甚至試圖聯絡她已抵美國生活的女兒，要求這部舞台劇必須停演，因為這讓中國官員感到尷尬、名譽受損。

但王淑平沒有答應，這部舞台劇如期上演。她當時表示，不會因為恐嚇而沉默。

已是美國公民的王淑平認為，自己有責任保護脆弱無助的人，她希望藉由這樣的創作，幫助仍在中國國內努力的醫生，免受官方欺壓。

王淑平的朋友高大偉（David Cowhig）在得知她去世後，在推特上致哀表示，「她是個意志堅定、無比樂觀、極富愛心的女性」；「（她是）我的英雄，我的朋友」。（編輯：賴言曦/楊昇儒）1080927