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直播／禁蒙面法宣布後 香港抗議四起
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新聞專題
香港頒布禁蒙面法
香港反送中延燒，由於眾多示威者蒙面上街，造成警方執法困難，當局10月5日零時起實施「禁蒙面法」，違者最高可監禁1年或罰款港幣2萬5千元，但警務人員不在限制範圍。
香港頒布禁蒙面法
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香港頒布禁蒙面法5/6

香港禁蒙面上街 卓榮泰：開民主倒車

最新更新：2019/10/04 18:33

（中央社記者溫貴香台北4日電）民進黨主席卓榮泰今天就香港禁止蒙面上街表示，這是開民主的倒車，民進黨聲援港人對民主的爭取。黨副秘書長林飛帆呼籲北京，不要讓類似六四天安門事件在香港重演，這絕對是挑戰國際社會所能容忍的道德底線。

香港禁止蒙面上街，卓榮泰下午與民進黨秘書長羅文嘉、黨副秘書長林飛帆與媒體敘話，卓榮泰對此表示，這是開民主的倒車，讓人民自由表達意見這是政府該做的事情，也是民主人權的政府該做的事情。

卓榮泰說，現在港府不但禁止人民表達意見、甚至要讓人民不敢上街，他希望香港政府能夠懸崖勒馬，不要因此激起港人更大的反彈，民進黨聲援港人對民主的爭取，希望港府展現更高的自制力。

他也向北京政府喊話「十一已經過去了，你們就放鬆一點吧」。

他並說，一個統治者讓人民不能不敢表達意見，這是政府的恥辱，如今乾脆禁止人民表達意見，這更是得寸進尺，勢必引起港人更大的反彈。

林飛帆表示，未來在人道救援港人的部分，會繼續與行政部門與民間協力團體做更多溝通與協調，港人明天已經發起蒙面大遊行，會直接挑戰港府剛剛發布的緊急法，未來是否會有更暴力的血腥鎮壓，都是後續關注的重點。

林飛帆表示，港府不要挑戰國際人權公約等等道德底線，也再一次向北京政府呼籲，不要讓過去的大逮捕包括709律師的大逮捕行動或者類似六四天安門事件在香港重演，這絕對是侵犯國際社會所能容忍的道德底線。（編輯：林興盟）1081004

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地機族
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