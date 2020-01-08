武漢不明肺炎 央視：8人治癒出院

（中央社台北8日電）武漢市衛生健康委員會今天表示，武漢市8名不明原因的病毒性肺炎患者今天治癒出院。根據武漢市衛健委先前通報，至5日8時，符合不明原因病毒性肺炎患者共59例、其中重症7例。

央視新聞從武漢市衛健委得知的消息指出，1月8日，武漢市8名不明原因的病毒性肺炎患者治癒出院。這是武漢市衛健委自2019年12月31日通報不明肺炎病例後，首度對外發布有患者治癒出院的消息。

根據央視新聞，這8名患者之前在武漢相關醫院診治，後均集中收治在武漢市金銀潭醫院。經醫療機構診療救治，已經連續多日無發熱、肺炎等臨床表現。臨床專家診斷後，認為符合出院標準，可以出院。

武漢市衛健委最新一起不明肺炎情況的通報在5日發布。內容指，至5日8時，符合不明原因病毒性肺炎患者共59例、其中重症7例；未發現明確的人傳人證據，未發現醫務人員感染。

這則通報表示，已排除流感、禽流感、腺病毒、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸道症候群（MERS）等呼吸道病原。病原鑑定和病因溯源仍在進一步進行中。

通報還稱，武漢市在國家和湖北省的支持下，已採取以下主要防控措施，包括全力救治患者，以及對所有病例展開隔離治療，並繼續在全市醫療機構展開相關病例搜索和回顧調查等。（編輯：陳家倫）1090108