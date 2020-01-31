武漢肺炎 上海將實施預約登記購買口罩

中國上海市31日宣布，為進一步加強武漢肺炎防控，全市統一從2月2日開始，口罩改採預約登記購買。圖為上海26日起在所有火車站出口設置測溫點，對抵達上海的旅客全部進行體溫檢測。（中新社提供）中央社 109年1月31日

（中央社台北31日電）中國上海市今天宣布，為進一步加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控，減少市民因排隊搶購口罩造成的人員聚集，降低交叉感染風險，全市統一從2月2日開始，口罩改採預約登記購買。

上海市委書記李強昨天主持召開疫情防控工作專題會議，下令要「引導好合理使用個人防護用品，改進投放方式」。

上海市政府新聞辦公室官方微博「上海發布」31日下午通報，2月2日開始，市民在各居（村）指定地點進行現場登記預約，在接到居（村）通知後，到指定藥店購買。

第一輪預約明確每一戶（一個居住位址）可購買5個口罩，每一戶僅限預約購買一次。先預約登記者，根據預約號碼順序，貨來先得，由居（村）委會電話或公告通知到指定藥店購買。

據通報，居（村）民必須憑戶口本（身分證或居住證、護照、台胞證、港澳通行證）進行預約登記，居（村）委會核實後，將發放購買憑證。購買憑證將包括預約號碼、藥店地址、居（村）委會印章等內容。

通報稱，由於生產廠家不同，每次購買的口罩款式及價格可能會有差異，請市民予以理解，不要挑揀，如果不買則視為放棄本輪額度。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090131