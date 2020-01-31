更多編輯台推薦新聞：
影片／沉默之聲改編成武漢肺炎抗疫之歌 一夕瘋傳亞洲
國際

影片／沉默之聲改編成武漢肺炎抗疫之歌 一夕瘋傳亞洲

武漢肺炎蔓延地方暗批中央 習近平面臨挑戰
兩岸

武漢肺炎蔓延地方暗批中央 習近平面臨挑戰

專題／大數據專家進國會 高虹安重教育盼培養科技人才
政治

專題／大數據專家進國會 高虹安重教育盼培養科技人才

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
兒童口罩產能調度中 疫情指揮中心重申不必人人戴口罩
首頁 / 兩岸

武漢肺炎 上海將實施預約登記購買口罩

最新更新：2020/01/31 16:05
中國上海市31日宣布，為進一步加強武漢肺炎防控，全市統一從2月2日開始，口罩改採預約登記購買。圖為上海26日起在所有火車站出口設置測溫點，對抵達上海的旅客全部進行體溫檢測。（中新社提供）中央社　109年1月31日
中國上海市31日宣布，為進一步加強武漢肺炎防控，全市統一從2月2日開始，口罩改採預約登記購買。圖為上海26日起在所有火車站出口設置測溫點，對抵達上海的旅客全部進行體溫檢測。（中新社提供）中央社　109年1月31日

（中央社台北31日電）中國上海市今天宣布，為進一步加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控，減少市民因排隊搶購口罩造成的人員聚集，降低交叉感染風險，全市統一從2月2日開始，口罩改採預約登記購買。

防疫資訊

上海市委書記李強昨天主持召開疫情防控工作專題會議，下令要「引導好合理使用個人防護用品，改進投放方式」。

上海市政府新聞辦公室官方微博「上海發布」31日下午通報，2月2日開始，市民在各居（村）指定地點進行現場登記預約，在接到居（村）通知後，到指定藥店購買。

第一輪預約明確每一戶（一個居住位址）可購買5個口罩，每一戶僅限預約購買一次。先預約登記者，根據預約號碼順序，貨來先得，由居（村）委會電話或公告通知到指定藥店購買。

據通報，居（村）民必須憑戶口本（身分證或居住證、護照、台胞證、港澳通行證）進行預約登記，居（村）委會核實後，將發放購買憑證。購買憑證將包括預約號碼、藥店地址、居（村）委會印章等內容。

通報稱，由於生產廠家不同，每次購買的口罩款式及價格可能會有差異，請市民予以理解，不要挑揀，如果不買則視為放棄本輪額度。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090131

延伸閱讀
記者直擊白髮翁倒斃武漢街頭 恐懼感瀰漫全市兒童口罩產能調度中 疫情指揮中心重申不必人人戴口罩早安世界》防堵武漢肺炎 國內防疫口罩全數徵用分配口罩為防疫物資 31日起哄抬售價論處刑責防武漢肺炎口罩要戴對 各材質口罩功效一次看懂
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報