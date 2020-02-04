香港入冬以來流感導致27人死亡

在港人對武漢新型冠肺炎惶恐之際，每年冬季肆虐的流感也十分致命，據報導，入冬頭兩週，本地已有27人死於流感；圖為衛生官員上月到學校宣傳接種流感疫苗。（港府新聞處圖片）中央社記者張謙香港傳真 109年2月4日

（中央社記者張謙香港4日電）中國大陸武漢新型冠狀病毒肺炎令港人人心惶惶，但據報導，目前肆虐的流感更具致命性，今年入冬以來的首兩週，本地已有27人死於流感。

大公報今天在報導中指出，本地入冬首兩週，累計有63宗成人患上流感嚴重個案，27人死亡。

報導表示，外國最新醫學研究發現，成人感染流感後首3天，誘發心臟病發風險激增近10倍，中風風險也增加約8倍。

因此，醫學界呼籲高危人士及早打流感預防針。

報導引述香港大學醫學院心臟病臨床教授蕭頌華說，去年本地冬季流感期有601宗嚴重成人感染個案，356人死亡。

在整體流感重症中，約78%患有慢性病，87%的年齡在50歲以上。

蕭頌華說，流感病毒入侵人體後會引起心肌缺血，代謝需求增加，而病毒性心肌感染也導致心肌及慢性心臟衰竭。

同時，炎症及全身性免疫刺激也會引起動脈血管硬化的斑塊破裂，觸發腦血管中風或心肌梗塞。

流感病毒又直接影響呼吸系統，導致支氣管炎和肺炎，以至哮喘和慢性阻塞性肺病惡化，且會間接影響其他器官，包括令患者本身的高血壓、腎病與糖尿病惡化。（編輯：翟思嘉）1090204