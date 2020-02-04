武漢肺炎治癒後會不會再感染 中國醫界說法矛盾

（中央社台北4日電）中新社報導，浙江省寧波市一名武漢肺炎確診患者今天從鄞州人民醫院出院。負責治療的醫務人員說，這名患者已擁有對武漢肺炎病毒的抗體，所以「理論上現在不存在」再次感染的可能性。

但上述醫務人員的說法，與中國官方先前的說法出現矛盾。

中國國家衛生健康委員會1月31日召開記者會時，與會的中日友好醫院肺炎防治專家組組長、呼吸4部主任詹慶元公開表示，從一般的病毒感染規律來看，人體在感染病毒後都會產生一定的抗體，產生保護作用。

但詹慶元指出，「有的抗體可能持續時間沒有那麼長，所以這些已經痊癒的患者還是有再感染的風險，因此治癒的患者應該加強防護」。

至於上述痊癒病例，報導指出，他是寧波市第2名治癒出院的武漢肺炎確診患者，1月11日因公到杭州出差，在會議中接觸到疫區歸來的同事，返回寧波3天後出現發冷、頭昏、咳嗽症狀。經住院治療檢驗，1月22日確診。

根據報導，經過治療，這名寧波患者的呼吸道症狀好轉，肺部影像學顯示病灶被明顯吸收，體溫正常3天以上，各項指標均正常，間隔24小時2次檢測均呈陰性，因此在今天解除隔離出院。

負責治療這名病患的醫務人員表示，經治療後，目前患者體內已「擁有對新型冠狀病毒的抗體，所以理論上，現在不存在再次感染新型冠狀病毒的可能性」。

然而，詹慶元1月31日在中國衛健委記者會上指出，武漢肺炎的輕症患者應該沒有後遺症，「但是重症患者可能在一段時間內，會遺留一定的肺的損害修復的變化，例如肺纖維化」，極少數的極嚴重患者，可能會在較長的時間內遺留一點肺纖維化，需要加強後期訪視。（編輯：邱國強/繆宗翰）1090204