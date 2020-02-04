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農村封路防武漢肺炎　中國農業部下令禁止

最新更新：2020/02/04 22:39

（中央社台北4日電）武漢肺炎爆發後，湖北鄰近省分農村私自封路阻隔人車引起爭議。中國農業農村部今天發布通知，嚴禁未經批准擅自封路的行為，保持禽畜養殖場、屠宰場、市場對外道路暢通，確保肉蛋奶供應。

這項通知還提出，各地不得攔截仔畜雛禽及種畜禽運輸車輛、不得攔截飼料運輸車輛、不得攔截畜產品運輸車輛、不得關閉屠宰場、不得擅自「封村斷路」、支持企業盡早復工等6項要求，確保維護全國畜牧業正常產銷秩序，保障肉蛋奶市場供應。

新華社報導，中國農業農村部今天發布「關於維護畜牧業正常產銷秩序，保障肉蛋奶市場供應的緊急通知」，提到上述內容。

這項通知要求，要暢通仔畜雛禽及種畜禽運輸管道，滿足養殖場補欄等生產需求，維護正常生產經營活動，鞏固畜牧業基礎產能。也要暢通飼料及玉米等飼料原料運輸管道，鼓勵展開「點對點」生產、配送，滿足畜禽養殖的飼料需求，避免畜禽斷糧影響生產供給。

通知強調，不得攔截畜產品運輸車輛。要推動將商品畜禽、禽蛋、生鮮乳等運輸車輛納入重要物資供應綠色通道，協調辦理交通通行證，解決運輸過程中存在的問題，確保畜產品運得出生產一線、運得到消費一線，防止出現「賣難」和「斷供」現象。

通知並要求保證各地屠宰場正常運轉，不得關閉屠宰場。鼓勵建立「點對點」調運制度，強化產銷銜接，並嚴格落實屠宰檢疫要求，確保市場供給和產品品質安全。

至於「封村斷路」現象，這項通知要求立即清查鄉村公路通行情況，嚴禁未經縣級及以上地方人民政府批准擅自設卡攔截、隨意斷路封路阻斷交通的行為，打通運輸梗阻，確保通往畜禽養殖場、畜產品屠宰加工和交易市場等關鍵場所的道路通暢。

同時，農業農村部支持企業盡早復工，並呼籲各地要在有效防控疫情的同時，盡快安排飼料、屠宰、種畜禽、畜產品加工包裝材料等生產加工企業復工，增加市場供應，保障養殖企業和畜產品加工企業正常運行。（編輯：邱國強/繆宗翰）1090204

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