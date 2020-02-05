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曾接載武漢肺炎患者 世界夢號郵輪抵港受檢疫

最新更新：2020/02/05 14:10

（中央社記者張謙香港5日電）郵輪「世界夢號」今天靠泊香港，由於它上月曾接載感染武漢新型冠狀病毒肺炎的中國大陸旅客，香港衛生當局已派人上船檢疫，旅客和船員暫時不能下船。

香港港口衛生科總港口衛生主任梁耀康中午向媒體說，衛生署收到通報，指「世界夢號」上月24日有3名陸客下船後確定患上新型肺炎。

據公布，這3名感染新型肺炎的陸客是於上月19日在廣東南沙登船，之後途經越南，並於同月24日上岸。

根據船公司的資料，連同3名確診陸客，當時船上有超過4000名旅客，全部人於上月24日下船，包括4400人在大陸上岸，200多人在港登岸。

梁耀康說，現時郵輪上有1800多名乘客，當中9成是香港居民，其他是外籍人士，沒有陸客；這些乘客也不曾與之前的乘客在一起。

港口衛生科人員今早上船進行衛生檢疫，在檢疫工作未完成及沒有衛生署許可前，全部乘客及船員都不能下船。

據公布，除了旅客外，船上有1800多名船員。初步資料顯示，30多名船員曾申報出現病徵，情況穩定，當中3人聲稱曾發燒但已退燒，3人會被送到本地醫院接受隔離並進行新型肺炎測試。

其他有病徵的員工包括咳嗽和喉嚨痛等上呼吸道感染症狀。（編輯：翟思嘉）1090205

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