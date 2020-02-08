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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情3/100

武漢肺炎中國再添3399例 累計奪722命確診3.4萬人

最新更新：2020/02/08 08:59
中國國家衛生健康委員會官網8日通報，截至7日午夜，累計確診病例3萬4546例，死亡病例722例。圖為武漢大學中南醫院救治武漢肺炎患者。（中新社提供）
中國國家衛生健康委員會官網8日通報，截至7日午夜，累計確診病例3萬4546例，死亡病例722例。圖為武漢大學中南醫院救治武漢肺炎患者。（中新社提供）

（中央社台北8日電）中國國家衛生健康委員會官網今早通報，2月7日，武漢肺炎中國大陸新增確診病例3399例，新增死亡病例86例。截至7日午夜，累計確診病例3萬4546例，死亡病例722例。

據通報，2月7日，大陸31個省市區新型冠狀病毒肺炎新增確診病例3399例（湖北2841例），新增重症病例1280例（湖北1193例），新增死亡病例86例（湖北81例，黑龍江2例，北京、河南、甘肅各1例），新增疑似病例4214例（湖北2073例）。

防疫資訊

7日新增治癒出院510例（湖北298例），解除醫學觀察的密切接觸者2萬6702人。

截至7日午夜，大陸現有確診病例3萬1774例（其中重症病例6101例），累計治癒出院2050例，累計死亡722例，累計確診病例3萬4546例（黑龍江省核減14例），現有疑似病例2萬7657例。累計追蹤到密切接觸者34萬5498人，尚在醫學觀察的密切接觸者18萬9660人。

據通報，香港特別行政區累計確診病例26例（死亡1例），澳門特別行政區10例（治癒出院1例）。（編輯：楊昇儒）1090208

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