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澳門政府防疫博好感 掀偶像化政府討論

最新更新：2020/02/08 15:28
中國武漢肺炎疫情擴散，病毒帶來的恐慌感染了生活，澳門燈火璀璨的賭場也因疫情而暫時關閉。（受訪者提供）
中國武漢肺炎疫情擴散，病毒帶來的恐慌感染了生活，澳門燈火璀璨的賭場也因疫情而暫時關閉。（受訪者提供）

（中央社記者賴言曦台北8日電）中國武漢肺炎疫情擴散，病毒帶來的恐慌感染了生活，澳門燈火璀璨的賭場也因疫情而暫時關閉。澳門政府積極應對防疫的態度博得好感；但也有人認為，不該偶像化政府。

新型冠狀病毒引起的肺炎（武漢肺炎）在中國各地蔓延，截至7日，鄰近廣東省珠海的澳門確診10例（治癒出院1例），相較於香港的26例（死亡1例），澳門疫情相對緩和，但對於病毒的恐懼卻逐漸感染澳門人的生活。自澳門的第9例確診病例被確認為博彩業工作者後，澳門行政長官賀一誠在記者會上宣布關閉賭場15天，以防範群聚而導致疫情擴散。

終年燈火璀璨的賭場是澳門重要的經濟命脈，父母均從事博彩業工作的小東（化名）告訴中央社記者，就連颱風席捲澳門導致停電時，各家賭場也都靠著備用發電維持燈火通明。「關燈」，說明這次的疫情讓澳門很緊張。

小東說，澳門的街道上不時有宣傳車要求民眾減少外出；賀一誠更在一場記者會上宣布已準備2000萬個口罩穩定供應給民眾，加上暫時關閉賭場15天的決定，臉書（Facebook）上對賀一誠一片的讚譽有加，甚至連原本對政府沒有好感的人「都動搖了」。

港媒香港01發表評論認為，相較於香港特首林鄭月娥「慢半拍」的防疫應對，賀一誠的作為贏得了許多掌聲；但臉書上也有澳門民眾認為，賀一誠只是做了正常政府該做的事，不應該被奉為偶像。

小東則指出，「現在澳門的社會氛圍是不能質疑政府」，一旦提出哪裡應該做得更好，網路上就會出現反批「不然你來做」的聲浪，但政府宣布暫時關閉賭場，傳出有些員工是被迫使用自己的年假來放，澳門政府應該要去協調解決，否則「恐怕會有新的問題出現」。（編輯：周慧盈）1090208

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