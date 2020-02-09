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湖北首度公布武漢肺炎死亡率 天門市排第一

最新更新：2020/02/09 13:37
湖北省官方今9日首度公布武漢肺炎死亡率，天門市以5.08%排第一。圖為中國隔離區的醫生在病房和患者溝通病情。（檔案照片／中新社提供）
湖北省官方今9日首度公布武漢肺炎死亡率，天門市以5.08%排第一。圖為中國隔離區的醫生在病房和患者溝通病情。（檔案照片／中新社提供）

（中央社台北9日電）湖北省官方今天首度公布武漢肺炎死亡率。截至8日午夜，湖北死亡率為2.88%；疫情爆發地的武漢市在省轄市排名第2，死亡率為4.06%。天門市仍以5.08%排第一，是中國死亡率最高的城市。

湖北省長王曉東7日表示，當前疫情呈現「城市向農村蔓延、輸入型向社區感染型發展」的新態勢。

新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，與論集中關注疫源地武漢，但湖北其他省轄市醫療能力與資源更匱乏，部分疫情數據比武漢還糟糕。

2月3日，湖北省衛生健康委員會通報顯示，天門市新型冠狀病毒肺炎確診117人，死亡10人，且無治癒病例，估算死亡率高達8.5%，這才引發關注。

此外，根據湖北衛健委今早通報，截至8日午夜，湖北省累計確診病例2萬7100例，其中，武漢市1萬4982例、孝感市2436例、黃岡市2141例、荊州市997例、襄陽市988例、隨州市984例。

孝感近日確診病例暴增，累計人數超越黃岡躍居第2；黃岡昨天突破2000人，成為中國第3個累計確診病例超過2000的城市。荊州市、襄陽市、隨州市可能明天也要破千，顯示湖北其他省轄市疫情趨緊。

中國國家衛健委7日調動16個大省的醫療團隊，以「一省包一市」的方式前往支援湖北各市。其中，上海派136名醫護人員趕赴支援天門，一般認為這與天門醫療能力不足有關。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1090209

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