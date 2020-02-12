武漢肺炎中國累計確診逾4.4萬 1113死

中國國家衛生健康委員會12日公布最新數據，2019年冠狀病毒疾病自疫情爆發至11日，累計確診病例4萬4653例，累計死亡病例1113例。圖為武漢市疾控中心檢測組工作人員4日進行病毒檢測。（中新社提供）

（中央社台北12日電）中國2019年冠狀病毒疾病新增確診人數逐步下降，11日中國大陸新增確診病例2015例，湖北占1638例；自疫情爆發至11日，累計確診病例4萬4653例，累計死亡病例1113例。

中國國家衛生健康委員會上午公布最新數據。2月11日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2015例（湖北1638例），新增死亡病例97例（湖北94例，河南、湖南、重慶各1例），新增疑似病例3342例（湖北1685例）。

當日新增治癒出院病例744例（湖北417例），解除醫學觀察的密切接觸者3萬68人。

截至2月11日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告現有確診病例3萬8800例，其中重症病例8204例；累計治癒出院病例4740例，累計死亡病例1113例，累計報告確診病例4萬4653例。

目前有疑似病例1萬6067例。累計追蹤到密切接觸者45萬1462人，尚在醫學觀察的密切接觸者18萬5037人。

此外，香港特別行政區49例，包含死亡1例；澳門特別行政區10例。

另據湖北衛健委公布，11日0時至24時，湖北省新增2019年冠狀病毒疾病病例1638例，全省新增死亡94例；自疫情爆發至11日24時，湖北省累計報告2019年冠狀病毒疾病病例3萬3366例，全省累計死亡1068例，病死率3.20%。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1090212