首例在陸確診武漢肺炎台人 深圳痊癒出院

（中央社台北12日電）中國官媒新華社下午報導，中國大陸確診的「首例」武漢肺炎台灣籍患者，今天從深圳市第三人民醫院痊癒出院。

大陸委員會曾於1月31日證實，已有兩名滯陸台人確診感染2019年冠狀病毒疾病，其中一人是滯留武漢的台商，另一人是自武漢前往深圳的台灣民眾。

新華社稱，這名台籍患者在湖北武漢工作，家人在深圳居住，1月18日搭機從武漢回到深圳，因發熱5天、腹瀉4天、咳嗽2天，於1月23日經深圳市福田區人民醫院轉送至深圳市第三人民醫院治療。經深圳市疾控中心2次核酸檢測，1月28日確診為2019年冠狀病毒疾病。

報導表示，患者入院後，醫院按官方公布的「新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）」建議抗病毒治療方案，給予積極治療，包括氧療、中藥治療和心理治療等，並密切監控病情變化，嚴防疾病向重症轉化。

報導表示，經積極干預治療，複查胸部電腦斷層掃描顯示，雙肺感染病灶明顯吸收好轉，血氣分析肺氧合穩定，肝功能恢復正常，發熱得到有效控制，體溫正常。

深圳市疾控中心透過間隔24小時的2次檢測，發現患者病毒核酸結果均轉為陰性，已符合官方公布的確診病例解除隔離和出院標準。經深圳市專家組會診確認，患者於2月12日出院，但出院後還需定期隨訪。

報導稱，患者入院後，深圳市台辦與深圳台商協會均提供家屬必要的協助，以及口罩等防護物資，住院期間治療費用按相關規定執行。

世界衛生組織（WHO）11日已將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1090212