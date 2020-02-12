武漢兒童圖書指果子狸全身都是寶 出版社：下架

（中央社台北12日電）武漢肺炎疫情持續延燒的敏感時刻，有中國網友發現武漢大學出版社一本兒童讀物竟指「果子狸全身都是寶，它們的肉可以吃」；在引爆爭議後，出版社已通知全國各銷售點全面下架此書。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。截至當天晚間12時，這場疫情除了擴散多國，並已在中國奪走1113條生命，累計報告確診病例達4萬4653例。

研究認為，這次病毒的源頭可能來自蝙蝠、穿山甲等野生動物，人類則因進食「野味」而感染；而2002至2003年的SARS疫情，研究則認為果子貍是病毒的主要宿主和傳播媒介。

就在這次疫情持續之際，有網友發現，疫源地的武漢大學出版社2015年6月出版的兒童圖書「動物小百科」當中的「果子狸」一文寫道，「果子狸全身都是寶，它們的肉可以吃，是我國歷史悠久的『山珍』。它們的脂肪是化妝品生產中難得的高級原料，可以醫治燙傷，皮毛可做皮手套，尾毛和針毛可製成毛筆和畫筆」。

據香港01今天報導，此事在大陸網上引起爭議，不少人批評書籍內容不當，向兒童灌輸「食野味」的思想，未能汲取2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）疫情的教訓。

也有人建議，出版社應該標明清楚，果子狸已列入「世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」，是人類的好朋友，但同時也是病毒的主要傳播管道，不應食用。

對此，武漢大學出版社昨天回應說，已在第一時間通知全國各銷售點全面下架該書，其他相關事宜正在繼續調查處理中。

中國國家市場監督管理總局、農業農村部、國家林草局1月26日聯合公告說，為嚴防疫情並阻斷可能的傳染源和傳播途徑，決定自當天起至全國疫情解除期間，禁止野生動物交易活動。

這次疫情重傷北京多年來積極營造的國際形象，一些西方媒體甚至以「黃禍」、「亞洲病夫」形容中國，也有亞裔人士因此受到歧視或攻擊。

美國紐約時報11日則在「SARS、禽流感、新冠病毒：為何很多流行病暴發在中國？」一文中表示，中國人畜共患疾病的歷史，引發外界質疑這個全球人口最多國家在公共衛生方面的實踐。

文章說，中國政府雖加強了疾病檢測和監測能力，但官方對大規模爆發疫情輕描淡寫甚至掩蓋的傾向，可能助長了傳染病的嚴重性和規模。（編輯：周慧盈/張淑伶）1090212