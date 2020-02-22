糞便之外 專家從武漢肺炎患者尿液分離出病毒

（中央社台北22日電）中國專家鍾南山團隊稍早前曾公布在病患糞便分離出武漢肺炎病毒，團隊今天進一步表示，已在患者尿液分離出病毒。

綜合廣州日報等陸媒報導，廣州市上午舉行新聞發布會，通報防控新冠肺炎科研攻關工作的措施、成效等情況。針對病毒溯源，中國工程院院士鍾南山的團隊專家趙金存作了上述通報。

據報導，中國呼吸疾病國家重點實驗室副主任趙金存團隊先前聯合廣州海關，首次從廣州當地遭感染的病例樣本分離出2019年冠狀病毒疾病（COVID-2019）的病毒毒株，為疫苗和藥物研究打下基礎。

該團隊之後又從患者的糞便標本中分離出病毒，今天則通報從患者尿液中分離出病毒。報導稱，這對公共衛生安全防控有重要的警示和指導意義。

中國國家衛生健康委員會發言人米鋒13日在國務院聯防聯控機制記者會曾解釋，從患者糞便分離出病毒「不意味著主要傳播途徑發生變化」，新冠肺炎仍以呼吸道和接觸傳播為主，消化道的傳播（包括糞口傳播），在所有傳播途徑的作用和意義仍需進一步觀察和研究。

他指出，部分病例早期有腹瀉等胃腸道症狀，患者糞便標本出現核酸檢測陽性或分離出病毒，顯示感染後，病毒在消化道內也可以增殖。

米鋒表示，透過對病例臨床表現的分析發現，不論患者消化道症狀屬於初發或併發症狀，發燒、無力、乾咳仍然是最重要的臨床表現。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1090222