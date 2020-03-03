港府將接載湖北港人返港 全程高度防疫

（中央社記者張謙香港3日電）香港當局將於明後兩天派遣包機接載滯留中國大陸湖北省的港人返港，全程將會高度防疫，以免出現交叉傳播武漢肺炎情況。

目前有約3300名港人滯留湖北。行政長官林鄭月娥今早公布，港府將於明後兩天派出4班包機前往湖北接載港人，他們返港後會接受隔離檢疫14天。

負責這次接載行動的是政制及內地事務局局長聶德權，以及入境事務處處長曾國衛。這次共接載533人，其中440人滯留武漢，其餘人散落在湖北其他城市，包括急須返港的孕婦及需要參加考試的中學生等。

根據公布，當局這次行動與上月19日派遣專機到日本接載鑽石公主號港人回港一樣，先派遣40多名工作人員前往武漢，在當地機場與港府駐武漢經濟貿易辦事處、當地政府及機組人員商討接載安排。

港府派遣的工作人員分別來自入境處、政制局、衛生署及醫院管理局，率團的曾國衛之前也參與了鑽石公主號的接載工作，已積累了經驗。

聶德權今天較早時公布，首批533人將由當局的專車接送到當地機場，他們從登車、抵達機場大樓、過關、進入候機大堂，先後最少要接受4次體溫測試，一旦有肺炎症狀就不能登機。

包機上也有防疫安排，包括座位特別安排，避免這些港人在機上交叉感染；乘客抵港下機前，衛生人員會首先登機再逐一為他們量體溫，沒事的話，才可以下機登上專車前往檢疫中心。

根據鑽石公主號的經驗，負責這次接載行動的衛生人員都穿著全副防疫裝備，接送的人也要全程配戴口罩，並按照程序用消毒液清潔手掌。

據消息人士向中央社記者指出，這次前往武漢的工作人員大都曾參與接載鑽石公主號港人的行動，港府再次派遣他們前往湖北，希望避免出錯，完成接載行動。

在檢疫中心，衛生人員將會對他們進行密切監測及病毒測試；受隔離檢疫者一人一個房間，裡面有基本生活設施。

聶德權說，整個接載行動中，當局的重點是降低公共衛生及交叉感染風險。

2019年冠狀病毒爆發至今，港府已設立了4個檢疫中心，不敷應用，因此上月徵用了已建成但尚未供人入住的火炭駿洋邨作為臨時檢疫中心。

除了駿洋邨，政府日前也在九龍鯉魚門公園建立了臨時檢疫隔離中心，共有352個單位。（編輯：翟思嘉）1090303