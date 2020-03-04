香港首例寵物犬確診武漢肺炎 飼主為感染女富商

（中央社台北4日電）香港漁護署今晚表示，有寵物犬經2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）反覆測試均呈弱陽性反應，顯示已低程度感染，且很可能被人類傳染，但無證據顯示寵物會傳播病毒。

香港先前傳出，有武漢肺炎確診患者飼養的寵物犬，經病毒測試呈弱陽性反應。據報導，這隻確診寵物犬的飼主，即為先前確診的香港女富商周巧兒。

香港電台今晚引述漁護署表示，目前共有2隻狗在居留所2個獨立房間檢疫，另一隻狗對測試呈陰性。署方將對感染的犬隻進行密切監察，並反覆測試至結果呈陰性後才交還；至於對測試呈陰性的狗隻，則會在檢疫期完結前再被檢驗。

報導稱，漁護署2月26日為有關狗隻抽取樣本測試，隔天從牠的口腔及鼻腔樣本，檢測到小量2019冠狀病毒，2月28日及3月2日再檢測，有關樣本分別對病毒呈弱陽性反應。

報導指出，漁護署徵詢專家意見後一致認同，寵物犬已低程度感染，很可能是被人類傳染，狗隻並無相關病徵，正於港珠澳大橋口岸動物居留所檢疫。

署方並強調，尚無證據顯示寵物會傳播2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），或會因此生病，寵物主人不須過份憂慮，絕不應棄養。

據香港明報網站、香港01報導，這隻寵物犬為香港馬主、女富豪周巧兒所飼養。她與哥哥、大嫂及一名傭人目前均確診感染2019年冠狀病毒疾病。（編輯：繆宗翰/邱國強）1090304