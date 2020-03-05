理解口罩出口設限 中國：勿採過度貿易限制措施

（中央社記者林克倫北京5日電）針對部分國家對口罩採取限制出口措施，中國商務部下午表示，出於防疫需求限制口罩、防護衣等出口，中方表示理解；但也希望各國客觀理性看待疫情，不採取過度的貿易限制措施。

中國商務部下午舉行網路記者會，外貿司司長李興乾回答提問時，作上述表示；他強調，中國正採取最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措，並逐步取得成效；對此，世界衛生組織給予高度評價，強調不建議各國採取旅行或貿易限制措施。

李興乾指出，近期，出於對疫情蔓延的擔憂或是本國防控需要，個別國家限制自中國進口活體動物、動物製品，限制對中國出口口罩、防護服、消毒液等疫情防控物資，上述限制措施對中國造成一定負面影響。中方對有關國家的作法和反應表示理解。

他表示，中方將加強與交易夥伴的溝通協調，通報最新疫情情況和有關防控舉措，也希望相關國家尊重世衛組織專家意見，繼續給予中方充分理解和堅定支持，客觀理性看待疫情影響，不採取過度的貿易限制措施，為雙方經貿合作正常開展創造便利條件。

在口罩產量上，李興乾表示，中國是全球口罩生產大國，多年以來一直為世界各國提供醫用和民用口罩出口服務，每年出口數量穩定在生產規模的70%以上；口罩屬於自由貿易產品，中國政府未設置任何貿易管制措施。

他強調，自疫情發生以來，商務部作為對外貿易歸口管理部門，從未發布過有關口罩及其生產原材料出口的禁令，企業可以按照市場化原則開展相關貿易。

他表示，中國疫情防控形勢持續向好，但湖北省和武漢市疫情形勢依然複雜嚴峻，其他有關地區疫情反彈風險不可忽視；儘管中國口罩產能產量得到快速提升，供需狀況有了較大改善，但隨著各類企業大範圍復工復產，口罩需求仍處於高位，存在較大供應缺口。

李興乾指出，在前一階段疫情防控工作中，不少國家向中國伸出了援手，中方願意在克服自身困難的同時，在口罩等醫療防護物資方面給予有關國家力所能及的援助，支持各國抗擊疫情。（編輯：張淑伶）1090305