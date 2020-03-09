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上海檢疫機上等待7小時 女子不滿朝空姐狂咳

最新更新：2020/03/09 21:08

（中央社台北9日電）上海為防武漢肺炎從境外輸入，加強對入境班機檢查，一架泰國航空日前因此在浦東機場等待了7小時。一名女乘客不滿長時間等待，故意朝空姐猛咳嗽，立刻被其他多名空服員上前壓制。

環球網報導，事件發生在6日，由泰國曼谷抵達上海的TG664航班上，有一名乘客因長時間等待而強烈不滿，並且向女空服員咳嗽。根據影片畫面，這名女子下一秒就被多人「鎖喉壓制」。報導說，可聽到女乘客說中文。

泰國航空公司今天在官方微信號上回應此事表示，上海機場6日加大高風險疫情國家地區入境旅客篩檢力度，每一架搭載來自或轉機自義大利、韓國、日本、伊朗等疫情高風險國家、需從上海入境或轉機旅客的班機，必須按照進港順序接受防疫人員登機篩檢，未進行篩檢的航班禁止打開艙門下客，直到相關人員登機篩檢完成為止。

根據機上來自高風險疫情國家地區旅客人數，每架飛機會有不同的嚴格篩檢級別，上述泰航航班最終等待時間為7小時。

泰航說，空服人員制止上述這名乘客的不恰當行為，並請求乘客盡力配合保持鎮靜；這名乘客情緒漸漸平復，最終回到座位等待相關人員登機篩檢。

泰航表示，據瞭解，3月6日以後，航班等待檢疫的時間已大幅減少。

根據公開報導，中共上海市委書記李強在4日視察了浦東國際機場。當時他表示，要嚴格執行各項防控措施，「準確、有序、堅決、有效，堅決打贏人民戰爭、全面戰爭和抗疫戰爭」。

上海市日前公布，所有中外人員，凡是在進入上海之日前14天內有過韓國、義大利、伊朗、日本等國家旅行或居住史的，一律實施居家或集中隔離健康觀察14天。（編輯：張淑伶/邱國強）1090309

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