防境外輸入 湖北宣布入省一律自費隔離14天

（中央社台北18日電）武漢肺炎疫情全球蔓延，境外輸入中國的新增確診病例已連續多日超過境內。疫情重災區湖北省昨晚宣布，任何境外來鄂人員必須集中隔離14天，且隔離期間的食宿費用自理。

湖北省疫情防控指揮部17日晚間8時許發布疫情防控通告稱，為有效應對境外新冠肺炎疫情輸入風險，要致力於落實4項嚴格：嚴格依法防控，嚴格如實申報，嚴格防控措施，嚴格落實責任。

通告稱，湖北省堅持對待中外人員一視同仁，凡是對境外來鄂人員中確診病例（含無症狀感染者）、疑似病例、不能排除感染可能的發熱患者、密切接觸者4類人員，全按防控規定就地進行分類處置。

對所有其他境外來鄂人員，一律由各市州組織「點對點」接返和集中隔離醫學觀察14天；「隔離期間食宿費用原則上由個人自理」。有特殊情況的，經嚴格評估，可居家隔離醫學觀察。

確診病例已參加基本醫療保險的，在基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付醫療費用後，個人負擔部分財政給予補助。

確診病例未參加基本醫保的，醫療費用原則上由個人負擔；經認定的困難人員，所發生的醫療費用，按照傳染病防治法等法律法規的相關規定，給予醫療救助。

通告並稱，凡落實不力導致輸入性疫情傳播後果的，將嚴肅追究問責。學校、企事業、賓館、酒店等重點單位要嚴格履行登記報告義務，接待單位、社區（村）應按規定將境外來鄂人員相關資訊及時向屬地疫情防控部門報告，落實社區（村）疫情防控措施。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1090318