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香港第2例狗染武漢肺炎病毒 主人已確診

最新更新：2020/03/19 21:57

（中央社台北19日電）香港出現第2隻被測試出武漢肺炎病毒陽性反應的寵物狗，而主人先前也被確診。先前，香港一隻17歲的博美狗也被測試出陽性反應。

綜合明報及香港01報導，香港漁農自然護理署今天表示，這隻寵物狗是一隻德國狼狗，其主人先前已確診感染武漢肺炎，發病前曾前往巴黎及倫敦。

這隻狼狗18日連同另一隻狗被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫，兩隻狗目前都沒有任何相關病徵。但這隻狼狗對病毒測試呈現陽性反應。漁護署表示，會繼續密切監察及進行反覆測試。

漁護署強烈建議，把與2019年冠狀病毒確診者，或其密切接觸者同住的寵物（包括貓狗在內的哺乳類動物），安排在漁護署的檢疫設施接受檢疫。

漁護署發言人提醒畜養寵物人士須經常保持良好衛生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後要洗手，以及避免親吻動物。如果發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

先前第一宗寵物狗染武漢肺炎病毒的案例，是感染武漢肺炎的香港女富商周巧兒，她的博美狗共接受過7次病毒檢測，前2次發現口腔及鼻腔樣本呈弱陽性，最後2次檢測則都轉為陰性。這隻高齡17歲的博美狗已在16日死亡，但狗主人拒絕驗屍。（編輯：張淑伶/邱國強）1090319

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