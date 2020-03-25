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中國新增確診47人 均為境外輸入

最新更新：2020/03/25 08:38

（中央社台北25日電）中國國家衛生健康委員會官網今早通報，2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）昨天新增確診47例，均為境外輸入，湖北省新增確診再度歸零。

據通報，中國大陸3月24日新增境外輸入確診病例47例（上海19例，北京5例，廣東5例，天津4例，福建4例，內蒙古2例，江蘇2例，四川2例，吉林1例，浙江1例，山東1例，陝西1例）。累計境外輸入確診病例474例。

通報稱，昨天新增疑似病例33例，也都是境外輸入。

大陸24日新增死亡病例4例，新增治癒出院病例491例，解除醫學觀察的密切接觸者1215人，重症病例減少174例。

截至3月24日午夜，大陸31個省市區現有確診病例4287例（其中重症病例1399例），累計治癒出院病例7萬3650例，累計死亡病例3281例，累計確診病例8萬1218例，現有疑似病例134例。累計追蹤到密切接觸者69萬3223人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬3356人。

其中，湖北（武漢市）23日新增境內確診一例，連續5日零新增紀錄破功後，24日再度歸零無新增確診，也無新增疑似病例，現有疑似病例仍保持在0。

據通報，截至3月24日午夜，香港特別行政區累計確診病例386例（出院102例，死亡4例），澳門特別行政區26例（出院10例）。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090325

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