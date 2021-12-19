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中國增44例本土確診 浙江紹興有25宗

2021/12/19 10:04
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（中央社台北19日電）中國18日共新增44例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中浙江省占31例，而疫情嚴重的紹興市有25例。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）18日共報告新增83例COVID-19確診病例，其中境外移入有39例。本土新增確診則有44例，包括浙江的31例（紹興25例、寧波6例）；陝西西安有10例，廣東東莞2例、廣州1例。

在無症狀感染者方面，當天新增41宗個案，其中本土個案4例（包括陝西西安3例，上海虹口1例）。當天轉確診的無症狀感染者3例，當天解除醫學觀察13例，還在醫學觀察的無症狀感染者有496例。

截至18日，中國大陸現有1685例確診，累計治癒出院9萬3963例，累計死亡4636例，累計報告確診1萬284例，現有疑似病例5例。累計追蹤到的密切接觸者有138萬3104人，還在醫學觀察的密切接觸者有5萬87人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2518例，其中1萬2182人已經出院，213人死亡；澳門特別行政區則有77例，均已出院。（編輯：沈朋達）1101219

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