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中國補習班變非營利 官方公布指導價每人每堂最低22元

2021/12/19 20:58（12/20 10:27 更新）
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國將義務教育階段補習班列為非營利性機構，各地近日陸續公布補習費「指導價」。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
國將義務教育階段補習班列為非營利性機構，各地近日陸續公布補習費「指導價」。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社台北19日電）中國將義務教育階段補習班列為非營利性機構，各地近日陸續公布補習費「指導價」，其中，最低價是海南省的每人每堂課收費人民幣5元（約新台幣22元），最高價是廣西的每人每堂課70元。

為了落實減輕學童課業壓力的教育「雙減」政策，中國官方9月發布「關於加強義務教育階段學科類校外培訓收費監管的通知」，由各省級政府部門制定基準收費標準，培訓機構的具體收費是依據這些標準上浮不得超過10%，下浮不限。

中新社旗下新媒體中新經緯今天報導，據不完全統計，海南、廣西、山東、雲南、山西、浙江金華、廣東廣州、湖南長沙等省市目前已公布指導價，最高為每生每堂課70元，最低僅5元。

在制定指導價時，會依據一個班級10人以下、10至35人、35人以上3種規模來區分。

每堂課的時間，線上為30分鐘，線下為45分鐘。實際時長不一樣的，按比例折算。

根據海南省公開徵求意見：10人以下班型，學科類校外培訓基準價為每人次25元/堂；10人至35人，基準價為每人次7元/堂；35人以上，基準價則為每人次5元/堂。

廣西壯族自治區徵求意見時則表示，10人以下班型基準價為每人次70元/堂，10至35人的班級基準價為每人次50元/堂，35人以上為每人次30元/堂。

其他多地則是介於這些數額之間。

根據中國教育部的定義，在校外補習時，道德與法治、語文、歷史、地理、數學、外語（英語、日語、俄語）、物理、化學、生物按照學科類來管理。（編輯：張淑伶）1101219

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