習近平指示 黨規要能保障中共長期執政

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（中央社台北20日電）中國「全國黨內法規工作會議」20日在北京召開，會上傳達中共總書記習近平的指示，稱要發揮好黨內法規在「維護黨中央集中統一領導、保障黨長期執政和國家長治久安方面」的重大作用。

新華社報導，習近平近日作出「重要指示」強調，中共18大以來，形成比較完善的黨內法規體系，制度權威性和執行力不斷增強，黨內法規制度建設取得顯著成績，積累了新的重要經驗。

他說，要發揮好黨內法規在維護黨中央集中統一領導、保障黨長期執政和國家長治久安方面的重大作用，在推進新時代黨的建設新的偉大工程、落實全面從嚴治黨方面的重大作用，確保黨在堅持和發展中國特色社會主義的歷史進程中始終成為堅強領導核心，為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的中國夢提供堅強政治保證。

全國黨內法規工作會議20日召開，由中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧出席會議並講話。中共中央辦公廳主任丁薛祥在會上傳達了習近平的重要指示並主持會議。

王滬寧在會上稱，習近平著眼中共長期執政和國家長治久安，「創造性提出黨既要依據憲法法律治國理政，也要依據黨內法規管黨治黨，對加強新時代黨內法規制度建設作出許多重要論斷和深刻論述」。

出席會議的還有中共中央政治局委員、國家監察委員會主任楊曉渡、中共中央組織部長陳希、中共中央政法委員會書記郭聲琨、中共中央宣傳部長黃坤明等人。（編輯：張淑伶）1101220