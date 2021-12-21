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李冰冰穿深V影片遭舉報一度下架 中國網友：回到清朝嗎？

2021/12/21 15:35（12/21 23:31 更新）
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中國女星李冰冰近日開通抖音，結果第一條短片就因身穿深V上衣而被舉報「過於曝露」，並一度被平台下架。（圖取自李冰冰抖音網頁douyin.com）
中國女星李冰冰近日開通抖音，結果第一條短片就因身穿深V上衣而被舉報「過於曝露」，並一度被平台下架。（圖取自李冰冰抖音網頁douyin.com）
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（中央社台北21日電）中國女星李冰冰近日開通抖音，結果第一條短片就因身穿深V上衣而被舉報「過於曝露」，並被平台下架。不以為然的網友嘲諷「以為回到清朝」，陸媒則指「動輒舉報」的行為讓人擔心。

中國官方近來大力整頓演藝圈，強調「立藝先要立德」，影響所及，一般人似也開始用放大鏡看待藝人。知名女星李冰冰近日開通抖音帳號後的第一條短片，就因為被網友舉報衣著「過於暴露」而被下架。

綜合陸港媒體今天報導，李冰冰在短片中身著白色深V長袖上衣配搭白色長褲，表演扇子舞，許多藝人前往支持，使她成功吸引粉絲90萬。但短片發表3天後卻被下架，原因是一名兒科醫生認為，李冰冰作為公眾人物，穿衣不妥，擔心會對青少年產生不良影響，舉報後還發了一段短片曬出舉報成功的截圖。

事件在中國網上引發爭議，不少網友覺得李冰冰穿著沒問題，反而覺得舉報人閒得發慌；一些為此感到憤怒的網友更說，「建議男性留辮子，畢竟古時候沒有男人短髮」、「心是黃的，看什麼都黃」、「翻開日曆以為回到清朝，這不是二○二一年嗎?」

事件發酵後，李冰冰被舉報的短片恢復上架。

對於李冰冰抖音短片被下架又恢復一事，陸媒澎湃新聞昨天評論說，隨意指摘女性著裝「不安分」屬於食古不化，而「與舉報者的腦迴路相比，『動輒舉報』的行為或許更讓人擔心」。（編輯：周慧盈/張淑伶）1101221

中國女星李冰冰近日開通抖音，結果第一條短片就因身穿深V上衣而被舉報「過於曝露」，並被平台下架。（圖取自李冰冰工作室微博網頁weibo.com）
中國女星李冰冰近日開通抖音，結果第一條短片就因身穿深V上衣而被舉報「過於曝露」，並被平台下架。（圖取自李冰冰工作室微博網頁weibo.com）
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