歐盟：香港立法會選舉違反民主 續關注特首選舉

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾21日專電）歐洲聯盟外長波瑞爾昨天表示，香港立法會選舉違反民主和政治多元化，顯示北京朝廢除一國兩制更進一步，將密切關注明年3月的行政長官（特首）選舉情勢發展。

香港立法會換屆選舉19日舉行，投票率只有30.2%，為歷屆最低。在泛民主派杯葛參選下，親政府建制派候選人全部勝出，立法會步入「愛國者治港」時代。

繼美、加、澳、英、紐組成的五眼聯盟（Five Eyes）與七大工業國集團（G7）外長分別發出聯合聲明，表達對香港自治的擔憂後，歐盟20日晚間10時也以外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）名義發表聲明。

波瑞爾表示，歐盟對這次選舉違反民主原則和政治多元化的行為表示遺憾。這次選舉直選議席減少，香港市民的基本權利，包括呼籲不投票也受到威脅。包括前反對派立法者和民間社會代表在內的47名民主派人士因民主初選中所扮演的角色而被捕，導致未能參選。

此外，新聞自由受到侵蝕，蘋果日報被強制關閉，創辦人黎智英和編輯人員被捕，證明香港人權和基本自由繼續受到限制。

歐盟認為，這次選舉，顯示北京朝廢除「一國兩制」原則更進一步。歐盟將繼續密切關注情勢發展，包括明年3月舉行的行政長官選舉，呼籲中國和香港當局遵守實現普選的承諾。（編輯：馮昭）1101221