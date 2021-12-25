中國碩士招生10年增1倍 向數理學科傾斜

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（中央社台北25日電）中國碩士研究生招生考試今天登場，報考人數較去年增加80萬人。官媒報導，中國研究生招生規模從2010年的53.82萬人，增加到去年110.66萬人，10年成長一倍，主要向數理等基礎學科傾斜。

據央視新聞app（應用程式），中國2022年全國碩士研究生招生考試於25至27日舉行，共安排3600餘個考點、17萬個考場，包括1.3萬個備用隔離考場，457萬考生參加考試，報考人數較2020年增加了80萬人。

報導引述中國「全國教育事業發展統計公報」表示，中國研究生招生規模從2010年的53.82萬人，增加到2020年的110.66萬人，10年成長一倍。

從研究生招生的增量來看，近年來主要向數學、物理、化學、生物等基礎學科傾斜，向積體電路、人工智慧、公共衛生等服務國家戰略、社會民生急需領域相關學科傾斜，著力培養更多應用型、複合型人才。

據報導，在碩士研究生招生結構調整方面，中國國務院學位委員會、教育部先前印發的「專業學位研究生教育發展方案（2020—2025）」中提出，到2025年，以中國國家重大戰略、關鍵領域和社會重大需求為重點，增設一批碩士、博士專業學位類別，將碩士專業學位研究生招生規模擴大到碩士研究生招生總規模的2/3左右。

報導也提到，上海復旦大學經濟學院自2022年起將不再招收學術學位碩士研究生；北京大學國家發展研究院今年起則對研究生培養結構進行調整，取消學術型碩士研究生項目招生，擴增博士研究生項目招生等。

此外，中國人民銀行今年4月曾發布題為「關於我國人口轉型的認識和應對之策」的論文，其中主張東南亞國家掉入中等收入陷阱原因之一是「文科生太多」，由於這些國家的前車之鑒，中國從人口政策角度看「應該重視理工科教育」。

北京清華大學校長邱勇今年9月在校內文科工作會議上則提出，要控制文科的學科規模、壓縮文科博士生規模。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101225