更多編輯台推薦新聞：
日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

12月消費信心跌 民眾對物價憂慮升溫創逾12年紀錄
產經

12月消費信心跌 民眾對物價憂慮升溫創逾12年紀錄

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國專家：COVID-19規律難掌握 是完美級病毒

2021/12/27 17:10（12/27 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者翟思嘉台北27日電）面對一再復返的疫情，中國專家26日在央視節目表示，COVID-19是「完美級病毒」，又說「別以為我們勝利了，我們只是對這個病毒還缺乏想像力」。

中國陝西省近期又出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，且暫時沒有緩解跡象，中國工程院副院長、中國醫學科學院北京協和醫學院校長王辰26日接受官媒央視「面對面」節目專訪時，作了上述表示。

王辰指出，COVID-19不斷出現變異，朝傳播性增強、致病率降低的方式進化，「這個病毒是一個很聰明的病毒，我們說它是『完美級病毒』」。

面對疫情，雖然官方採取嚴格的隔離與防控措施，但中國各地仍不斷有疫情復發，許多專家紛紛提出疫情「拐點」預測，不過王辰在節目中直言，病毒發展的走向有無數可能性，難以預測，很難在時間上有真正精確的預言。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王辰說，COVID-19目前仍處在變異和進化中，還沒辦法掌握這個病毒的規律。去年4月在武漢就開始有人談後疫情時代，「我說不是後疫情時代，我們還處在疫情時代，我說別以為我們勝利了，我們只是對這個病毒還缺乏想像力」。

據央視報導，王辰是中國呼吸病學與危重症醫學專家，2003年擔任SARS專家組首席專家；2020年武漢疫情爆發時，王辰提出建立「方艙醫院」以防控疫情。（編輯：周慧盈）1101227

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族