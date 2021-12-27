中國專家：COVID-19規律難掌握 是完美級病毒

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（中央社記者翟思嘉台北27日電）面對一再復返的疫情，中國專家26日在央視節目表示，COVID-19是「完美級病毒」，又說「別以為我們勝利了，我們只是對這個病毒還缺乏想像力」。

中國陝西省近期又出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，且暫時沒有緩解跡象，中國工程院副院長、中國醫學科學院北京協和醫學院校長王辰26日接受官媒央視「面對面」節目專訪時，作了上述表示。

王辰指出，COVID-19不斷出現變異，朝傳播性增強、致病率降低的方式進化，「這個病毒是一個很聰明的病毒，我們說它是『完美級病毒』」。

面對疫情，雖然官方採取嚴格的隔離與防控措施，但中國各地仍不斷有疫情復發，許多專家紛紛提出疫情「拐點」預測，不過王辰在節目中直言，病毒發展的走向有無數可能性，難以預測，很難在時間上有真正精確的預言。

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王辰說，COVID-19目前仍處在變異和進化中，還沒辦法掌握這個病毒的規律。去年4月在武漢就開始有人談後疫情時代，「我說不是後疫情時代，我們還處在疫情時代，我說別以為我們勝利了，我們只是對這個病毒還缺乏想像力」。

據央視報導，王辰是中國呼吸病學與危重症醫學專家，2003年擔任SARS專家組首席專家；2020年武漢疫情爆發時，王辰提出建立「方艙醫院」以防控疫情。（編輯：周慧盈）1101227