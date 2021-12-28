中國房價若續跌 惠譽：3成評等房企陷財務危機

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）明年中國房地產開發商面臨的流動性風險可能仍嚴峻。國際評等機構惠譽最新報告指出，若房價持續走跌，最極端的情形之下，約有1/3接受評等的開發商，會陷入現金短缺的財務危機。

雖然中國官方逐步放寬貸款政策，鼓勵民間企業收購部分企業的在建項目，藉此化解經濟風險。然而香港經濟日報報導，惠譽一份最新的報告指出，中國的房地產開發商明年仍然面臨現金短缺造成的流動性風險。

報導提及，目前接受惠譽評等的中國房地產開發商共有40間，若明年中國房地產市場，發生房價下跌30%的極端情況，預計有12間企業的現金流將出現負值；若下跌15%，仍有5間企業的現金流會出問題。

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另一方面，惠譽也對「缺乏透明度」的情況示警，指過去幾個月中國開發商的不良信貸事件，令人對於過去披露的數據產生懷疑。隱藏的負債包含「未披露的負債」、「來自聯營或關聯公司的一些擔保借貸」等。「這類借貸導致房企流動性緊張的情況更為複雜，尤其是那些有大量債券即將到期的低評等開發商。」

報導並稱，在惠譽信用評等B級和B級以下的發展商，明年面臨償還境外債的壓力會較今年更大。（編輯：張淑伶）1101228