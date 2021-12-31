在境外批評時政 人大退休副教授周孝正被開除

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（中央社台北31日電）旅美的中國人民大學社會學系退休副教授周孝正近年常對中國時政有所批評，綜合美國之音、香港明報報導，他於28日收到被校方正式開除的口頭通知；但他表示不後悔，還會繼續發聲。

據報導，周孝正28日上午在維吉尼亞州的家中接到越洋電話，一名陌生的女教師代表人大校方通知他，他已被學校開除，決定自12月17日起生效。

周孝正表示，接到校方口頭通知時滿是疑問「都退休了怎麼有開除啊？」但沒有過多反應。

另據海外華文媒體報導，周孝正30日表示，收到校方電話通知後，再沒有消息，他正在交涉，要書面的通知，校方還沒有聯絡他。他說以前的退休金，學校轉到了北京的一個帳戶上，但以後的退休金就不知道了，要下個月再查。

報導表示，周孝正2017年移居美國後開辦自媒體，和多個部落客合作時政節目，並多次接受媒體採訪，毫不避諱地點評中國時局及點名批評國家領導人。但他強調自己並不「反黨」。

周孝平也提到，相信之前被中國大陸網路封殺以及這次被開除，都和他赴美後持續在網上發聲有關。

他並表示，自己不會後悔，人就是要說話，不管說得對不對，言論自由、表達權利，這是基本人權，「我以前說，我今天說，我以後還得說」，「我再說十年，我今年74、75（歲），我說到85，最多最多說到95」，「這是我的尊嚴」。

周孝正1947年生於北京，1977年考入首都師範大學物理系，成為中國恢復高考後的第一批大學生。1988年進入中國人民大學社會學系任教。

報導形容他言詞犀利幽默，闡述人口問題、貧富差距等社會矛盾洞察獨到，有「京城名嘴」之稱。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101231