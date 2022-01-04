專家：中國大陸2022經濟變數多 台商雙重受壓

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（中央社記者翟思嘉台北4日電）2021年中國藉其防疫效率，使其經濟成長優於世界各國，但2022年的中國經濟面對內外多種變化，充滿變數，身處其中的台商更面臨經濟、政治雙重施壓。

台北經營管理研究院與中華民國仲裁協會舉辦「2022世界經濟走向與對策論壇」，前行政院院長陳冲在會上專題演講時表示，因為疫情影響，當前世界供應鏈陷入瓶頸、各國通膨升級，加上地緣政治影響，使2022年經濟充滿不確定。至今為止，國際機構報告、媒體談到2022年經濟時，也頻繁地出現「Uncertainty」（不確定）。

陳冲表示，2022年是「新常態」的一年，包括氣候變遷、區域經濟整合、通貨膨脹、數位貨幣、數位資安、經濟活動標準化、疫後文化等，都將是2022年的熱門議題。

台北經營管理研究院院長、海峽交流基金會顧問陳明璋指出，中國2021年經濟成長「前高後低」，2022年經濟情況則反轉為「前低後高」。由於反壟斷、房地產行業整治等政策，加上地方債務風險與飆高的失業率，以及出口成長放緩的預期，中國2022年前兩季經濟將受到較大衝擊。

陳明璋預計，2022年中國的經濟政策是「求穩」為先，貨幣政策相對寬鬆，可能降準或降息1至2次，財政政策則會相對積極，進一步擴大負債，擴大降稅減稅範圍，以利中小企業發展。但同時，針對內部的反壟斷、打房政策仍將會繼續。

他說，中國2022年將面對的經濟挑戰，包括需求萎縮、衝擊供給，而景氣轉弱，又將衝擊就業情況，讓已因反壟斷、整治補教業、打房等政策下疲軟的就業率雪上加霜。

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陳明璋表示，中美貿易戰及疫情期間，台商利潤已經被壓縮，需要重新建構供應鏈，代工模式也受到挑戰；今年年尾，又受到中國大陸政策的影響，如減碳、限電、疫情防控封城、追稅等。兩岸關係不佳下，台商也面臨表態壓力，備感辛苦。

但他表示，對台商來說最大的影響仍是中國大陸監管以及限電政策，此外，中國大陸內部景氣趨冷，生產成本增加，當前只有少數科技產業訂單滿手。（編輯：繆宗翰）1110104